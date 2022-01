PRF encontra 31kg em van detida na Operação São Sebastião

Nesta tarde, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre fez uma apreensão de mais de 31 kg de cloridrato de cocaína durante abordagens em nossa Unidade Operacional (UOp) em Xapuri, durante operação São Sebastião que ocorre no município.

Equipe de policiais destacada para o município de Xapuri para a Operação São Sebastião, com o objetivo de reforçar o policiamento no local em função das comemorações do dia do Santo padroeiro da cidade, fazia abordagens em frente à Unidade Operacional quando deu ordem de parada a uma Van, de cor branca, que se dirigia em sentido de Rio Branco. Imediatamente após a parada, os policiais já notaram um comportamento muito nervoso do motorista, com gestos e respostas fora dos padrões, motivando uma busca dentro do veículo à procura de ilícitos.

A droga estava escondida no forro do compartimento de carga do veículo e foi preciso uso de ferramentas para desmontagem de parte da estrutura para ter acesso ao local em que o ilícito estava escondido. Após a minuciosa busca, os policiais encontraram um total de 31,5 kg de cocaína.

Aos policiais o motorista informou que pegou a droga no país vizinho.

Diante destes fatos, os policiais detiveram o motorista e o encaminharam para a Delegacia da Polícia Federal de Epitaciolândia, juntamente com o veículo e a droga, para os procedimentos legais para o crime de tráfico internacional de drogas.