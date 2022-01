Com objetivo de fomentar um ambiente corporativo inovador, eficiente e produtivo, o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), vai investir mais de R$ 2 milhões em ações de capacitação dos servidores públicos da Pasta em 2022. Serão oferecidas 220 vagas em cursos de curta e média duração.

Entre as iniciativas estão o projeto-piloto da Maratona do Conhecimento, o MBA em Planejamento, Financiamento e Governança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Mestrado Profissional em Gestão Pública da Universidade de Brasília (UnB) e o programa de Desenvolvimento da Alta Liderança da Fundação Dom Cabral.

“O MDR é responsável por importantes políticas nacionais que mudam as vidas das famílias que mais precisam. A atual gestão acredita que a efetividade das políticas públicas está diretamente vinculada ao investimento no principal ativo do Ministério, que são os servidores da Pasta”, destaca o secretário executivo do MDR, Daniel Ferreira.

A primeira ação será o curso de MBA da FGV em Planejamento, Financiamento e Governança Pública, com a abertura de inscrições na próxima semana. Serão 40 vagas para os servidores.

Com a nova estrutura organizacional aprovada por meio de decreto, em agosto de 2021, os cargos exclusivos para servidores públicos no MDR saltaram de 99 para 427. Diante desse cenário e do crescimento do anseio da sociedade por formas modernas de gestão pública, a Pasta oferece uma extensa gama de ações que buscam maior eficiência, qualidade e a efetiva concretização das políticas públicas.

O investimento de quase R$ 2,1 milhões é um salto significativo no orçamento das Ações de Desenvolvimento. Em 2019, o valor foi de R$ 349,9 mil, em 2020, afetada pela pandemia de Covid-19, a política sofreu corte drástico e ficou em R$ 15,6 mil. Já em 2021, o valor destinado à valorização do servidor foi de R$ 400,4 mil.

Confira as principais Ações de Desenvolvimento de 2022 oferecidas pelo MDR aos servidores:

MBA FGV: “Planejamento, Financiamento e Governança Pública”

– Pós-Graduação Lato-Sensu, nível especialização, na modalidade LIVE, denominado MBA Executivo;

– Previsão de início: março de 2022, por meio de aulas síncronas via ferramenta de videoconferência;

– Duração de 18 meses e carga horária total de 432 horas-aula;

– 40 vagas para servidores do MDR e vinculadas

Projeto-Piloto da Maratona do Conhecimento

– O foco do Projeto Piloto da Maratona é no desenvolvimento de líderes e sucessores. A partir do diagnóstico de competências e da elaboração de Plano de Desenvolvimento Individual, cada participante terá um percurso de capacitação personalizado. O percurso mínimo é de 42km, onde cada hora em ação de desenvolvimento equivale a 1 (um) quilômetro de percurso.

– O resultado do Projeto Piloto da Maratona do Conhecimento terá a ordem de classificação de 1º, 2º e 3º lugares por categoria e será determinada de acordo com a maior quilometragem percorrida pelo participante.

– Os servidores classificados em 1º, 2º e 3º lugares serão contemplados com badges e concessão de elogio que constarão em seus Assentamentos Funcionais.

– Previsão de Início: abril de 2022

– 35 vagas para Alta Liderança, com indicação do dirigente máximo, conforme distribuição a seguir:

Gabinete do Ministro e Assessorias: 4

Secretaria-Executiva (SE): 3

Secretaria de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa (Secog): 4

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec): 4

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH): 4

Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU): 4

Secretaria Nacional de Habitação (SNH): 4

Secretaria Nacional de Saneamento (SNS): 4

Secretaria de Fomento e Parcerias com o Setor Privado (SFPP): 4

Programa de Desenvolvimento da Alta Liderança – Fundação Dom Cabral

– Modalidade a distância (on-line, ao vivo), utilizando ferramenta de videoconferência

– Previsão de início da primeira turma: maio de 2022

– Carga horária total de 36 horas-aula, organizado em 5 turmas de 20 participantes;

– Podem participar ocupantes de cargo/função com códigos DAS/FCPE 4, 5, 6 e NE (Alta Liderança), a serem escolhidos segundo critérios de melhor representatividade de cada setor. Havendo número maior de interessados do que as vagas oferecidas, serão priorizados: DAS/FCPE 4, 5, 6 e NE (Alta Liderança); DAS/FCPE 3, 2, 1; e potenciais sucessores.

Mestrado Profissional em Gestão Pública (UnB)

– Modalidade presencial

– Carga horária mínima de 370 horas-aula, destinado à capacitação e à qualificação de servidores federais do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

– Previsão de início: junho de 2022

– O objetivo é formar profissionais capazes de atuar na gestão do setor público em suas múltiplas escalas: organizações públicas, áreas metropolitanas, arranjos federativos (áreas metropolitanas, consórcios), cidades ou áreas rurais. Formação esta capaz de estimular e disseminar práticas comprometidas com a gestão e a execução de políticas públicas de desenvolvimento do território, assim como o impacto destas ações junto à sociedade.

Programa de incentivo à língua estrangeira (PROLINGUE)

– Destinado à concessão de bolsas para o Programa de Incentivo à Língua Estrangeira (Prolingue)

– 15 vagas para servidores

– O MDR arcará com até 90% das despesas realizadas com a matrícula e a mensalidade, até o limite de R$ 200, com duração máxima de 10 semestres, contados a partir da data de adesão ao Programa.

Programa de incentivo à educação superior (PROESU)

– Destinado à concessão de bolsas para o Programa de Incentivo à Educação Superior (Proesu), nos níveis de graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu)

– 10 vagas divididas em: graduação (4); pós-graduação lato sensu (3) e pós-graduação stricto sensu (3)

– As bolsas de estudo do Programa de Incentivo à Educação Superior poderão ser concedidas somente para cursos que apresentem os seguintes requisitos:

a) de graduação, autorizados pelo Ministério da Educação (MEC) há pelo menos dois anos;

b) de pós-graduação, que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação;

c) de pós-graduação, no caso de mestrado ou doutorado, que tenham obtido no mínimo nota três na última avaliação realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; e

d) em horário contrário ao de expediente do servidor.

– O MDR arcará com até 90% das despesas realizadas com a matrícula e a mensalidade até o limite de: R$ 600 (para graduação), R$ 800 (para pós-graduação lato sensu) e R$ 1 mil (para pós-graduação stricto sensu).