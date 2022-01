Na manhã desta quarta-feira, 19, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), na ocasião representada pela corregedora-geral, Fenísia Mota, e pelo diretor-geral, Bruno Norberto, visitaram as futuras instalações da unidade defensorial no município de Plácido de Castro.

Durante a visita, o diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14), Romário Nunes Thaddeu, apresentou para os representantes da DPE a estrutura do espaço que será cedido pelo órgão à Defensoria Pública. Nunes destacou que esta parceria de trabalho beneficiará a comunidade do município.

A corregedora-geral, Fenísia Mota, reafirmou a parceria junto ao TRT e reiterou o compromisso da instituição na garantia do acesso à justiça da população acreana.

“Estamos muito felizes por esse acordo de cooperação da Defensoria e TRT, uma união que possibilitará a concessão desse espaço, que sem dúvidas, otimizará os atendimentos oferecidos pela DPE visando garantir o acesso à assistência jurídica integral e gratuita aos nossos usuários no interior do estado”, disse a corregedora.

Ainda em agenda no interior, foi realizada uma visita à unidade da Defensoria Pública do município de Acrelândia. Na ocasião, foram realizadas as tratativas para a concessão de um espaço na unidade da DPE para o TRT.