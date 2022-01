O Comitê de Prevenção e Contenção da Covid-19 da Ufac, considerando o aumento de casos de coronavírus, de infecções respiratórias e influenza nas últimas semanas no Brasil e no Acre, o que causa lotação dos serviços ambulatoriais e de pronto atendimento, atualizou suas recomendações à comunidade acadêmica.

Além de reiterar a constância do uso de máscara de proteção facial, o distanciamento e a boa circulação de ar em ambientes fechados, o comitê apresenta novas recomendações. Entre as quais, apresentação do passaporte vacinal para quem realiza atividades presenciais; suspensão de atividades didáticas, eventos presenciais e atendimento ao público; uso obrigatório de máscara em áreas externas e internas; autoavaliação diária quanto a sintomas de covid-19, como tosse, febre, dor de garganta, coriza, alteração de paladar etc. (não ir à universidade ao verificar um ou mais desses sintomas); priorização de atividades remotas para quem integra o grupo de risco; proibição de aglomeração de pessoas.Confira a manifestação do Comitê Covid Ufac com novas recomendações à comunidade universitária na íntegra.