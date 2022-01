Em prevenção à covid-19, Detran fica fechado até segunda, 21/1

Andreia Nobre/Agência de Notícias do Acre –

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa à população que até sexta-feira, 21, não haverá atendimento em todas as unidades da capital e interior, devendo retornar o atendimento na próxima segunda-feira, 24.

O procedimento integra as medidas de prevenção ao contágio da covid-19 e se faz necessário diante do cenário epidemiológico atual, pela grande quantidade de servidores que testaram positivo para a doença.

Durante o fechamento, as unidades passarão por desinfecção, aproveitando também o feriado estadual do Dia do Católico (Lei nº 3.137/2016), 20 de janeiro, que foi adiado para o dia 21, de acordo com a Lei nº 2.126/2009.

“Neste momento delicado de saúde pública, pedimos a compreensão dos nossos usuários sobre a real necessidade de fechamento de nossas unidades. Informamos às pessoas que já possuem agendamento para a Unidade de Habilitação nessas datas, que todos serão atendidos e ninguém será prejudicado”, afirmou a presidente, Taynara Martins.

Para mais informações acesse o site do órgão: www.detran.ac.gov.br; ou as redes sociais: @detranacre.