“Estamos retornando as atividades após dois anos muito difíceis, e esperamos que seja um ano muito melhor, que tenhamos menos dificuldades e façamos a diferença na vida das pessoas”. É assim que o diretor de Educação Profissional do Senac Acre, Abrão Maia, anuncia a Agenda de Cursos 2022 da instituição. Para saber quais são os cursos, o interessado pode acessar o endereço eletrônico portal.ac.senac.br.

São 71 turmas em quatro municípios do Estado: Rio Branco (com duas unidades disponíveis); Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia. Além disso, a previsão é que os cursos se iniciem entre janeiro e março, e são de preços acessíveis ao público.

De acordo com Maia, os segmentos vão desde os técnicos à qualificação profissional e de aperfeiçoamento, praticamente todas as áreas de atuação profissional no comércio de bens, serviços e turismo. “Nossa expectativa é positiva, que as pessoas busquem nossa instituição para se qualificar ou requalificar em busca de melhoria na qualidade de vida, de uma melhor colocação no mercado. Nossa equipe está motivada para que realmente consigamos contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas e do nosso Estado”, diz.

A instituição, de acordo com o diretor, deve seguir os protocolos de segurança necessários para contenção do novo coronavírus. “São medidas já bastante conhecidas e praticadas, que já estávamos tomando internamente no ano passado e que daremos continuidade ao nosso público”, explica, acrescentando ainda que, na entrada, os alunos terão a temperatura medida. “Além de disponibilizarmos álcool em gel, orientações como uso de máscaras faciais e de higiene básica”, reforça.

No ato da matrícula, será também exigido o comprovante de vacinação. “Para que fortaleçamos o trabalho da imunização e, assim, consigamos prestar nossos serviços com mais segurança”, finaliza.