Gabriel Freire/Agência de Notícias do Acre –

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) deve concluir nesta semana a última fase da obra de construção dos 250 metros do canal urbano a céu aberto, em Rodrigues Alves.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a frente de serviço tem trabalhado para que a obra se concretize.

Governador Gladson Cameli determinou o retorno dos trabalhos e a conclusão da obra. Foto: Rafael Dias/Ascom Deracre

“Trata-se de uma obra não concluída pela gestão anterior e o governador Gladson Cameli determinou o retorno dos trabalhos e a conclusão da obra, e o Deracre prontamente atendeu à solicitação. Em breve deve ser entregue”, enfatizou o presidente do Deracre.

Última fase de serviços na obra de construção do canal urbano de Rodrigues Alves. Foto: Rafael Dias/Ascom Deracre

O gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, Evanilson Oliveira, falou sobre a importância da obra para a cidade. “Quem ganha é a população. Estamos realizando os últimos serviços e essa obra deve mudar a paisagem, bem como agregar bem-estar e garantir mais segurança para a população de Rodrigues Alves”, enfatiza o gerente.

Em 2021, o governo do Estado, por meio do Deracre, destinou para Rodrigues Alves R$ 153 mil em investimentos. A iniciativa do governo estadual garantiu também R$ 450 mil para o melhoramento dos ramais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.