Quer começar 2022 com o pé direito? O Sesc no Acre disponibiliza diversas atividades físicas aos associados, com espaços que integram acessibilidade, sustentabilidade e socialização. Para saber a lista completa, acesse www.sescacre.com.br/lazer/agenda-de-atividades/ ou ligue para (68) 3302- 2882.

O Sesc possui piscina, academia e quadra poliesportiva, e conta com profissionais capacitados instruídos para auxiliar os alunos. Além disso, realizar atividades físicas com frequência beneficia tanto o corpo quanto a mente, pois podem melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas, fortalecer os ossos, além de auxiliar no aspecto psicológico.

Com exercícios físicos regulares, você tem inúmeros benefícios, dentre os quais:

Redução do risco de AVC (acidente vascular cerebral)

Diminuição da pressão arterial, reduzindo as chances de doenças cardiovasculares

Reduz as chances e controla a diabetes

Evita a perda óssea (osteoporose)

Melhora da insônia

Diminui o estresse

Promove o bem-estar físico e mental

Exercícios físicos podem ser feitos em qualquer idade, já que geralmente não há contraindicação, mas é importante ir ao médico antes de iniciar qualquer atividade. O Sesc oferece no total 13 atividades, entre elas as principais são natação, treinamento funcional, dança e musculação.

Comerciário, comece seu 2022 de forma saudável com o Sesc no Acre.