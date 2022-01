A 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) comunicou nesta sexta-feira (14) a suspensão das atividades presenciais após o registro de casos de contaminação por Covid-19 entre os servidores.

Conforme a promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques, todas as atividades — como registro de reclamações, protocolo de documentos, solicitações e outros serviços — da Promotoria de Justiça do Consumidor serão conduzidas remotamente por meio do canal de atendimento [email protected]

A suspensão está amparada no teor do Ato Conjunto N.º 01/2022, o qual permite, na área de execução, o trabalho remoto, a critério do membro do MPAC. Ainda segundo a promotora, as atividades presenciais da Promotoria ficarão suspensas até que seja seguro o retorno às atividades presenciais, quando será elaborada escala de revezamento, conforme disposto no ato.