Assessoria de Comunicação da PMAC –

Durante o serviço operacional do sábado, 15 e madrugada de domingo, 16, a Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou sete motocicletas que haviam sido roubadas. As ocorrências se deram em locais distintos da capital e do interior do Estado.

Quatro deste veículos foram recuperados na área do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM). Na Baixada da Sobral, uma Titan de cor vermelha, placa NAF 7E16; uma Honda 160 de cor prata, placa NAG 1873 e uma YBR 125, cor laranja, placa OXP 8971. No bairro Mocinha Magalhães, uma Yamaha, de placa OXP 0D73.

Outros dois veículos foram recuperados na região do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), sendo uma Yamaha de cor preta, placa MZX 8B83, encontrada na Rua Primeiro de Maio, bairro 06 de agosto e a outra motocicleta, uma Honda CG 125 de cor preta, placa MZS 9923, localizada no bairro Areal. Já sétimo veículo, uma moto Kyngo cor vermelha, foi recuperado em Brasileia, por guarnições do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM).

Os veículos foram encaminhados às delegacias das suas regionais, onde posteriormente serão restituídos aos devidos proprietários.