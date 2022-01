O presidente da república, Jair Bolsonaro, confirmou que salário mínimo de 2022 será de R$ 1.212.

O reajuste não deve trazer ganho real aos trabalhadores, uma vez que será uma atualização correspondente a inflação de 2021. Em suma, o aumento será de R$ 112, em comparação com o piso nacional atual, de R$ 1.100.

Durante este ano, o Governo Federal fez três projeções do novo salário mínimo, em agosto, por exemplo, a projeção era de R$ 1.169. No entanto, no dia 21 de dezembro, o texto aprovado pelo Congresso ressalta uma alta, sendo de R$ 1.212, prevendo uma inflação de 10,18%.

Segundo prevê a Constituição, o Governo Federal deve corrigir o valor do salário mínimo, ao menos, conforme a inflação acumulada no ano anterior. Para isto, é utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Veja os valores do salário mínimo por estado:

Acre: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Alagoas: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Amapá: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Amazonas: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Bahia: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Ceará: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Distrito Federal: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Espírito Santo: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Goiás: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Maranhão: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Mato Grosso: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Mato Grosso do Sul: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Minas Gerais: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Pará: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Paraíba: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Paraná: não segue o valor o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Para 2022, o mínimo no estado ainda não foi definido, mas seguirá o índice aplicado ao salário mínimo nacional, o INPC. A estimativa do governo é que o valor, que atualmente é de R$ 1.467,40 a R$ 1.696,20, passará para entre R$ 1.600 e R$ 1.870.

Pernambuco: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Piauí: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Rio de Janeiro: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Ainda não foi definido o piso estadual para 2022. Vigora atualmente o piso adotado em 2019, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.238,11 a R$ 3.158,96.

Rio Grande do Norte: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Rio Grande do Sul: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. O piso regional, que em 2021 foi de R$ 1.237,15 e R$ 1.567,81, já foi reajustado em dezembro de forma retroativa a outubro e passou para as faixas entre R$ 1.305,56 e R$ 1.654,50.

Rondônia: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Roraima: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Santa Catarina: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. O piso estadual de 2022 será definido em março e terá reajuste. Vigora atualmente no estado o valor adotado em 2021, com os pisos salariais entre R$ 1.281,00 e R$ 1.467,00.

São Paulo: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Ainda não foi definido o piso estadual para 2022, mas o governo adiantou que não há previsão de reajuste. Vigora atualmente no estado o piso adotado em 2019, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.163,55 a R$ 1.183,33.

Sergipe: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Tocantins: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.