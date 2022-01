O Serviço Social da Indústria no Acre avisou da realização de Processo Seletivo para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. São 12 vagas que vão de monitor, para nível médio de escolaridade, a coordenador pedagógico (superior).

Os candidatos habilitados em todas as avaliações do processo seletivo serão chamados, em função das vagas existentes e de acordo com as necessidades da Entidade, obedecida a ordem de classificação, a assinar contrato de trabalho com o Sesi do Acre.

A remuneração varia conforme a função. Inscrições até 21 de janeiro.

Contratante(s): SESI-DR/AC

Modalidade: Cadastro de Reserva

Data de inscrição inicial: 07/01/2022 Data de inscrição Final: 21/01/2022

Contato: CATIANE FEITOZA | Telefone do Contato: 32124230 | Unidade: UNIPES

Descrição: O Serviço Social da Indústria-SESI – DR/AC torna público a realização de Processo Seletivo para contratação imediata e formação de cadastro de reserva para os cargos/especialidades listados abaixo:

Monitor Educacional

Professor de Língua Portuguesa

Professor de Língua Inglesa

Professor de Artes Visuais

Professor de Matemática

Professor de Ciências Biológicas

Professor de Química

Professor de Física

Professor de História

Professor de Geografia

Professor da Educação Especial-atendimento Educacional Especializado

Coordenador Pedagógico

Acesse o edital: