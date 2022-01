Deracre e Prefeitura de Plácido de Castro realizam tapa-buracos

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Plácido de Castro, realiza serviços de tapa-buracos para melhorar o tráfego das ruas do município.

“Mais uma determinação do governador Gladson Cameli atendida pelo Deracre e executada em parceria com o prefeito Camilo Silva, que nos solicitou esse apoio e agora estamos juntos trabalhando para melhorar a mobilidade nas ruas da cidade”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Os agentes técnicos da autarquia promovem serviços de recuperação, com retirada e limpeza dos pavimentos quebrados, aplicação e compactação de nova massa asfáltica. A manutenção visa garantir melhora na mobilidade e na trafegabilidade no município, além da segurança para motoristas nas vias.

Agentes técnicos da autarquia promovem serviços de recuperação. Foto: Ascom/Deracre

A equipe do Deracre iniciou os serviços na Avenida Epaminondas Jácome, de onde prosseguirá pela Avenida Diamantino Augusto de Macêdo, até o Trevo. A ação conta com a utilização de uma retroescavadeira, um rolo compactador, um caminhão carga seca e dois caminhões basculantes.

“Nosso objetivo é diminuir os danos sofridos pelo asfalto, melhorar o tráfego de veículos e reduzir o acúmulo de águas pluviais sobre as ruas”, afirma o prefeito Camilo Silva.

Na oportunidade, o prefeito também agradeceu o comprometimento e empenho do governador Gladson Cameli com a cidade. “Gratidão ao governador, por enviar a equipe do Deracre para Plácido de Castro. Ele nos atende sempre e este ano queremos ampliar essa aliança para melhorar a vida da população”, observou.