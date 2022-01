Sindicato propõe nova tabela salarial de professores do Acre

Por Assessoria

A Diretoria do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Acre (SINPROACRE) protocolou na manhã da última terça-feira, 4, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE) e na Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa e Tecnológica da Informação (SEGATI) os ofícios de números 235, 236 e 237/2022, referentes à proposta salarial atualizada, tendo como base o Piso Salarial Nacional dos Professores com formação de Nível Médio, Magistério 40h.

As tratativas acerca da tabela estão sendo realizadas desde o ano passado, quando o Sinproacre abriu a discussão em Assembleia Geral dos professores e deliberou sobre a formulação da proposta de atualização da tabela salarial com base no Piso Nacional em âmbitos estadual e municipal, alimentando, assim, uma esperança pela justiça salarial.

Insta salientar que a busca da defesa dos interesses da categoria é por piso salarial justo. Mais de duas décadas e a maior categoria de servidores públicos estaduais continua amargando perdas salariais enormes, com vencimentos destoados da correção do índice inflacionário do país.

A alternativa mais adequada, nesse caso, é encontrar mecanismos que viabilizem essa proposta, a princípio corrigindo as distorções salariais causadas pelas perdas com a inflação. E, posteriormente, fazendo a revisão geral do PCCR da categoria, num trabalho mais compassado.

É notório que todo o debate ocorrido nas discussões sobre a tabela salarial tiveram aval dos professores, o que fortalece ainda mais a defesa dos interesses da categoria, tendo em vista a desvalorização do magistério e a permanente fragilização das redes públicas estaduais e municipais de ensino.

O Sinproacre segue firme na busca por melhorias salariais da categoria e aguarda resposta dos governantes acerca das propostas apresentadas em ofícios.