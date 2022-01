Senat abre concurso para contratação e cadastro de reserva

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) abriu concurso para contratação e formação de cadastro de reserva para instrutores.

A instituição, que conta com Unidades Operacionais distribuídas em todas as regiões do Brasil, tem como missão transformar a realidade dos trabalhadores do transporte e dos seus dependentes e contribuir para elevar a competitividade dos transportadores por meio da educação profissional e da promoção da saúde e da qualidade de vida.

O órgão está em recesso até 10 de janeiro.