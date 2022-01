Está reaberto o processo seletivo para o MBA em Ciências de Dados da USP, o primeiro curso da área oferecido a distância por uma universidade pública brasileira. O MBA, oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos e pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), é voltado a profissionais com formação universitária em ciência da computação, economia, administração, engenharia, estatística, sistemas de informação e áreas correlatas e que desejem se aprimorar em ciências de dados.

Reaberta nesta segunda-feira (3), a chamada é referente às 50 vagas remanescentes para candidatos de ampla concorrência e ex-alunos do curso. Os aprovados farão parte da turma de 2022, com início das aulas previsto para o mês de janeiro. Os interessados têm até o próximo domingo (9) para se inscrever pelo site do MBA em Ciências de Dados. Informações sobre investimento e cronograma do curso estão disponíveis no edital completo do MBA.

Todas as aulas são oferecidas de forma on-line. Os alunos só precisam se apresentar pessoalmente para a prova final do curso e a apresentação do projeto final. Este será o terceiro ano do MBA, que já formou cerca de 140 especialistas na primeira edição e tem 270 em formação na turma atual.

Os alunos têm acesso a disciplinas sobre fundamentos de ciências de dados, metodologias estado da arte na área e podem criar projetos que desenvolvam suas habilidades teóricas e práticas. O MBA ainda permite que os inscritos resolvam, durante o decorrer do curso, um problema real da empresa onde trabalham, sempre acompanhados pela equipe de apoio, que tem vasta experiência em projetos que aproximam a academia do mercado de trabalho.

O curso foi o primeiro da área a ser oferecido no modelo a distância por uma universidade pública e conta com a maior equipe de cientistas da computação, estatística e matemática aplicada do Brasil.

Sobre o CeMEAI

O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids) financiados pela Fapesp.

O CeMEAI é estruturado para promover o uso de ciências matemáticas como um recurso industrial em três áreas básicas: Ciência de Dados, Mecânica de Fluidos Computacional e Otimização e Pesquisa Operacional.

Além do ICMC-USP, CCET-UFSCar/IMECC-Unicamp/Ibilce-Unesp/FCT-Unesp/IAE e IME-USP compõem o CeMEAI como instituições associadas.