Em quase 400 exames, testagem na OCA de Rio Branco tem 24 positivos para Covid-19 em dois dias

A testagem para detectar Covid-19 realizada na OCA Rio Branco encontrou até agora apenas sintomas leves nos casos positivos. No dia 5, quarta-feira, foram feitos 194 testes, sendo que 16 deram resultado positivo -ou 8,2% do total de exames.

Na quinta-feira (6) foram realizados 255 testes rápidos, sendo 8 positivos para Covid-19 (3,1% de taxa de positividade).

Nos dois dias foram aplicadas 242 doses de vacina contra o novo coronavírus.

No boletim oficial, o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), não registrou nenhum caso de infecção por coronavírus nesta sexta-feira (7). O número de infectados permanece 88.403 em todo o estado.