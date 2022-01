OAB diz que atuará pelos direitos de Renan Souza, o Nêgo Bau

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Acre está preocupada com a situação de Nêgo Bau, conhecido morador de rua em Rio Branco.

Segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB, Nêgo Bau tem sido alvo de zombaria em redes sociais ao buscar serviços públicos.

“Não iremos ficar inertes frente a tais violações de direitos, pois é missão inalienável da atual gestão da OAB/AC a defesa intransigente dos Direitos Fundamentais, da Dignidade da Pessoa Humana e do Estado Democrático de Direito”, diz a Comissão, em nota assinada por Gabriel Gelpke.

Leia:

NOTA

A Comissão de Direitos Humanos da OAB/AC vem a público manifestar o seu compromisso em defesa de políticas públicas voltadas ao atendimento da população em situação de rua, e especificamente em relação ao senhor Renan Souza, popularmente conhecido como Nego Bau, morador de rua de notório conhecimento público na cidade de Rio Branco.

Esta Comissão acompanhará de forma atenta o atendimento dispensado ao mesmo com o objetivo de assegurar a assistência digna e efetiva por parte do Poder Público, bem como a proteção de seu direito à inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, assegurados no art. 5°, X da Constituição Federal.

É inadmissível que pessoas em vulnerabilidade social, assim como senhor Renan Souza, tenham sua assistência negligenciada e ainda sejam alvo de zombaria em redes sociais pela própria condição. Não iremos ficar inertes frente a tais violações de direitos, pois é missão inalienável da atual gestão da OAB/AC a defesa intransigente dos Direitos Fundamentais, da Dignidade da Pessoa Humana e do Estado Democrático de Direito.

Onde houver violação de direitos estaremos atuantes e altivos na proteção da sociedade e na boa administração da justiça.

Rio Branco – Acre, 5 de janeiro de 2022.

Gabriel Maia Gelpke

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/AC