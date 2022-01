Curso de Ciências Biológicas da Ufac em Feijó tem aula inaugural

A reitora da Ufac, Guida Aquino, e o vice-reitor Josimar Batista participaram da aula inaugural do curso de licenciatura em Ciências Biológicas no núcleo de Feijó. A solenidade ocorreu na manhã desta terça-feira, 4. O curso é financiado por emenda parlamentar da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), no valor de R$ 850 mil.

“A gestão da Ufac está há três anos buscando apoio da bancada do Acre para continuar oferecendo educação superior de qualidade não só para capital acreana mas para todos os municípios”, disse Guida Aquino. “A maioria dos nossos parlamentares entendeu a nossa luta e tem nos ajudado.”

Josimar Batista ressaltou a importância da oferta de cursos de graduação para o desenvolvimento dos municípios. “O curso de Biologia, por exemplo, abre diversas possibilidades, tanto para o mercado de trabalho como na área da pesquisa; isso é importante para o Estado como um todo.”

Também participaram do evento o diretor de Apoio à Interiorização, Mark Clark Assen de Carvalho; a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; a coordenadora de Ciências Biológicas, Eliete dos Santos Souza; o diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza, José Ribamar Lima de Souza; o representante da deputada federal Perpétua Almeida, Tarcísio Araújo Pereira; o representante da Secretaria de Educação de Feijó, Everly Damasceno do Nascimento; e a representante da Câmara Municipal de Feijó, vereadora Vanda Aguiar.