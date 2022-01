QUEM quiser ficar ao meu lado que fique, quem não quiser que pule do barco, que com Deus e o povo vou em frente. Esta é nova posição política do governador Gladson Cameli, foto, como reação aos movimentos de rebeldia dentro da sua base de apoio político. A recente declaração do vereador Emerson Jarude (MDB) ao Ac24 horas, e confirmada ontem pelo próprio ao BLOG DO CRICA, de que colocou seu nome com anuência da cúpula peemedebista, principalmente, do deputado federal Flaviano Melo (MDB), como candidato a governador; e o movimento que outros políticos estão fazendo para emplacar um nome alternativo ao Palácio Rio Branco, vislumbrando um suposto enfraquecimento dele com a Operação Ptolomeu da PF, levou ontem o governador Gladson Cameli a mandar um recado duro aos aliados que começam a articular um nome para lhe enfraquecer dentro de sua base de apoio parlamentar. Ontem, durante uma solenidade no IAPEN, Cameli foi pragmático: Daqui para frente não me interessam mais declarações de solidariedade ou apoio ao meu nome por causa dos últimos acontecimentos, quem me hipotecou lealdade fez na hora certa, e de hoje em diante não me interessa mais solidariedade de partidos ou de políticos sobre este caso. Quem quiser ter seus candidatos a governador tudo bem, mas entregue logo os cargos no governo; e tem mais, lancem as suas candidaturas e vamos para o embate das urnas”, pontuou Gladson na sua fala. Um parlamentar ligado ao governo ouvido ontem pelo BLOG sobre o assunto, revelou que o governador Gladson se sentiu desprestigiado por não ter recebido um apoio formal dos partidos que integram a sua base política, todos com afilhados no governo. “Era para os partidos da bancada governista, todos seus deputados, terem feito uma manifestação em bloco na defesa da sua honra, mas isso não aconteceu. O que se viu foram apoios individuais”, destacou a fonte parlamentar ao BLOG. O Gladson Cameli começou a fazer o seu jogo político para saber com quem vai contar integralmente na sua campanha da reeleição em 2022. E, na base do no meu barco não há lugar para muralistas. E, bola para o mato, que o jogo é de campeonato.

NÃO VAI PARA AS CORDAS

NÃO CONHEÇO muito o governador Gladson, mas o suficiente para dizer que, se o MDB pensa que vai lhe emparedar com o balão de ensaio da candidatura do vereador Emerson Jarude (MDB), para conseguir espaço na chapa majoritária, pode tirar o cavalo da chuva. Cameli já mostrou que não é de ficar nas cordas. É só ver sua reação ao vice-governador Rocha, que tentou lhe emparedar. E deu no que deu e que todo mundo sabe.

NÃO VAI SER O MDB

E, FALANDO de forma clara, não será o apoio ou defecção vinda do MDB que terá influência na vitória ou derrota do governador Gladson. O eleitor vota no nome do governo, e não quer nem saber por qual partido ele é candidato.

DEVERIA ENTREGAR OS CARGOS

O MDB tem todo direito como um grande partido de aspirar ter uma candidatura majoritária, mas deveria entregar os cargos no governo que seus filiados ocupam.

O CHICÃO DO MDB

O EPISÓDIO da candidatura do vereador Emerson Jarude (MDB) a governador, lembra uma antiga historinha. Se juntaram Osmir Lima, Alércio Dias, Narciso Mendes e outras lideranças políticas da época, e foram ao aeroporto esperar o então senador Flaviano Melo (MDB), para lhe dizer que queriam apoiar a candidatura do Orleir Cameli ao governo com aval do MDB. Levaram até claque. Flaviano desembarcou e foi na direção do grupo falando que, o MDB teria candidato próprio ao governo e seria o Chicão Brígido (MDB). O que o MDB está fazendo agora com o Gladson é uma história que se repete. O Emerson Jarude (MDB) é o Chicão Brígido em nova versão.

O LEÃO DO JURUÁ E O JV

O ex-prefeito Vagner Sales, uma referência do MDB no Juruá, revelou em recente conversa com o BLOG de que, ele não teria nenhum problema em apoiar uma candidatura do Jorge Viana ao governo, que considera muito forte. Foi apenas uma menção, mas onde há fumaça, sempre pode haver fogo. O jogo para 2022 ainda nem começou a ser jogado e a bola já rola.

CANDIDATURA MANTIDA

SOBRE a deputada federal Jéssica Sales (MDB), o ex-prefeito Vagner Sales ratificou de que, em qualquer cenário, seja com que candidato ao governo for se aliar, a candidatura da Jéssica ao Senado está mantida e firme.

NÃO HÁ NEM COMO

CONVERSEI ontem com um importante aliado do governador Gladson (fonte não se revela), e este foi textual sobre a disputa do Senado: “Não tem como o governador Gladson não ter a senadora Mailza Gomes na sua chapa de candidata ao Senado, ela é a presidente do seu partido e tem o domínio partidário”.

SEGUINDO NA MESMA LINHA

NESTA mesma linha, o que deu para se deduzir da conversa foi que, não existe a possibilidade da professora Márcia Bittar ser escolhida como candidata única do Gladson Cameli para disputar a única vaga do Senado.

PEIA NO VELHO BOCA

O PREFEITO Tião Bocalon não está numa maré de sorte neste primeiro ano de mandato. Até a queima de fogos anunciada para virada do ano, está sendo questionada na justiça sob alegação do barulho ensurdecedor que fará.

CALCANHAR DE AQUILES

O BOCALON bem que se esforçou, é um cara de boas intenções, mas ele terminará o ano tendo o sistema de transporte coletivo como seu calcanhar de Aquiles.

BEM ENTUSIASMADO

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) mudou da água para o vinho. Antes, ele relutava em aceitar uma candidatura ao governo, mas hoje já aceita o tema para discussão. Vai esperar até abril para ver como o quadro se acomoda, para então decidir se disputará a eleição para o governo ou para senador. Ante disso não anunciará nada.

NÃO É BEM ACEITA

O PT não se manifestou oficialmente sobre o assunto da formação de uma federação com outros partidos, mas isso não é bem visto nos bastidores petistas do estado. Defende que apenas partidos como PCdoB-PSB-PV-PSOL formem uma federação, sem o PT no meio da salada.

ESTÁ CHUTANDO

NÃO tem quem possa prever com certidão o que acontecerá com cinco candidaturas ao Senado pelo grupo do governador Gladson, quem vai desistir ou não. Tudo pode acontecer até abril de 2022, além disso quem se arriscar a fazer um prognóstico está chutando. O quadro do Senado é muito confuso.

BOA NOTÍCIA

MUITO boa a notícia de que o vice-governador Major Rocha se recupera bem de uma terceira cirurgia.

ESTÁ NA CONTABILIDADE

SER O MAIS votado na capital e levar a eleição para o segundo turno com ele dentro, está na contabilidade política do grupo do senador Sérgio Petecão (PSD).

BEM ENCAMINHADO

O Lula está bem encaminhado para estar no segundo turno da eleição presidencial. Em todas as pesquisas feitas durante este ano, ele apareceu na liderança.

BATENDO RECORDE

A deputada federal Vanda Milani (PROS) foi quem mais da bancada federal acreana liberou emendas para todo o Acre. E, sem olhar a cor partidária, mas focada em que os recursos tenham boa aplicação.

GRANDE ARTICULADOR

NESTE momento conflituoso em que vive o governo Gladson, o chefe do gabinete civil Rômulo Grandidier, tem sido o seu porto seguro para contornar a situação.

APOSTA EM OUTROS NÚMEROS

O deputado Jenilson Leite (PSB) diz que tem números que indicam a sua candidatura muito bem posicionada e em crescimento, por isso não crê o que retratam outras pesquisas.

FRASE MARCANTE

“A democracia é um erro estatístico, porque na democracia decide a maioria e a maioria é formada de imbecis.” Jorge Luis Borges.