A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tornou pública a abertura dos Concursos Públicos de Provas e Títulos destinados ao provimento de cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior para os Campi Juiz de Fora e Governador Valadares da UFJF.

As inscrições começam em fevereiro. O regime de trabalho é de 40 horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional.

Acesse o edital https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-26-de-28-de-dezembro-de-2021-370911536