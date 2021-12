Foi publicado o edital do concurso BASA, estado do Amazonas. Conforme o documento, são ofertadas 219 vagas imediatas e 939 para cadastro de reserva distribuídas entre cargos de nível médio e superior.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 05 de janeiro a 07 de fevereiro, no site da banca organizadora, Cesgranrio.A aplicação da prova objetiva está prevista para 13 de março de 2022 e se dará em todas as capitais dos estados que compõem a Amazônia Legal, mais a cidade de Santarém (Belém-PA, Rio Branco, Palmas-TO, São Luís-MA, Boa Vista-RR, Porto Velho-RO, Cuiabá-MT, Manaus-AM e Macapá – AP).

Acesse o edital na íntegra aqui