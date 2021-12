Friale mantém posição e não vê risco imediato de alagação

Davi Friale/O Tempo Aqui –

O verão começou nesta terça-feira, exatamente às 10h59min (horário de Rio Branco), com o dia mais longo do ano e as noites, anterior e posterior, mais curtas. É o fenômeno conhecido como solstício do verão, quando o Sol fica, momentaneamente, posicionado mais ao sul da Terra.

As chuvas de verão são características desta estação no Acre e na maior parte do Brasil, quando elas são quase diárias. Em Rio Branco, o primeiro dia desta nova estação começou com chuvas torrenciais, desde as primeiras horas. Às 13h, a temperatura, na capital acreana, era de apenas 24ºC, sendo a mais fria entre todas as capitais brasileiras.

CHOVE MUITO, NO ACRE, ATÉ QUINTA-FEIRA

Até a próxima quinta-feira (23/12/2021), as chuvas não darão trégua no Acre. As mais intensas deverão ocorrer nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, com acumulados significativos, que podem passar de 100mm em alguns pontos.

No vale do Juruá, as chuvas serão mais pontuais e passageiras, mas, em alguns momentos, poderão ser fortes.

TEMPO BOM, COM SOL E MUITO CALOR, VAI PREDOMINAR NO NATAL

A incursão de ar um pouco mais seco, vindo do Saara e impulsionado por uma alta pressão atmosférica na região portuguesa das ilhas da Madeira e Açores, deixará o tempo muito quente, com sol e nuvens, na sexta-feira e no sábado. Nestes dois dias, as chuvas darão uma trégua, porém, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais. Durante a noite do dia 24 para 25, não deverá chover no Acre, exceto em alguns pontos restritos, mas de forma rápida.

Já, no domingo, dia 26, a incursão de intensos pulsos úmidos do Atlântico e a aproximação de uma fraca onda polar, deixarão o tempo instável, com alta probabilidade de chuvas intensas na maior parte do Acre, principalmente no leste e no sul do estado.

NÍVEL DOS RIOS SOBE BASTANTE

As intensas chuvas dos últimos dias e as que ainda ocorrerão até quinta-feira farão o nível dos principais rios do Acre subir muito, podendo até se aproximar da cota de alerta em algumas cidades.

No entanto, não visualizamos enchentes até o fim deste ano. Apenas o rio Tarauacá poderá atingir a cota de transbordamento, mas sem maiores consequências. Já, córregos, riachos e igarapés, como o São Francisco, em Rio Branco, poderão, sim, transbordar, mas de forma rápida..

Confira, na tabela, o nível dos principais rios, às 13h desta terça-feira (21/12/2021), compare com o registrado no dia anterior e saiba qual a tendência de nível máximo até o fim deste ano, conforme nossas estimativas: