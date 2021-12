Abate de bovinos segue em queda no Acre e cai 4,6% no 3o trimestre

O Acre registrou o abate de 87.402 cabeças de bovinos no terceiro trimestre, queda de 7,5% ante igual período de 2020. Em relação ao segundo trimestre de 2021, houve queda de 4,6%. Os dados são da divulgação definitiva das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgadas no dia 8 deste mês pelo IBGE.

O Acre acompanha uma tendência nacional que apresentou o menor número de cabeças de bovinos abatidos para um terceiro trimestre desde 2004. O país registrou o abate de 6,94 milhões de cabeças de bovinos, queda de 10,7% ante igual período de 2020 e de 2% em relação ao segundo trimestre de 2021. Para mais informações, acesse a página do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre no site forumdoacre.org.br/observatorio.