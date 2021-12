Ufac alerta para cortes em auxílios por falta de notas fiscais

A Coordenadoria de Apoio Psicossocial, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) da Universidade Federal do Acre está comunicando que os estudantes contemplados com o auxílio aquisição de equipamentos da Proaes — conforme editais números 20 e 21 de 2020, 2 e 4 de 2021, anterior ao mês de novembro de 2021, e que ainda estão com pendência com a prestação de contas da nota fiscal — terão os pagamentos das bolsas e dos auxílios creche, moradia e passe livre (pecúnia) da Proaes suspensos a partir de dezembro de 2021.

Para regularização, os estudantes pendentes deverão acessar o sistema de bolsas e apresentar a referida prestação de contas e tomar conhecimento do motivo da pendência. Para esclarecimentos de dúvidas ou caso haja a necessidade de GRU para devolução de valores, entrar em contato pelo e-mail [email protected]