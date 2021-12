27% dos acreanos apontem “vacina” como a palavra de 2021

Da Cause –

Em um ano marcado pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 em todo o país, a maioria dos brasileiros elegeu “vacina” como a palavra de 2021. É o que revela um levantamento realizado pela Consultoria CAUSE em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA, especializado em opinião pública.

O termo “vacina” foi escolhido por 22% da população. Em segundo lugar, teve destaque a palavra “esperança”, apontada por 15% dos entrevistados, seguida por “incerteza”, com 11% das preferências.

Esta é a sexta edição do estudo, que tem como objetivo entender o espírito da época, o sentimento dos cidadãos em relação ao ciclo que se encerra e gerar discussões a partir da escolha da palavra.

A pesquisa foi realizada com amostra representativa da população brasileira de 1.200 entrevistas entre os dias 6 e 9 de dezembro. A metodologia de pesquisa quantitativa foi coleta de dados por contato telefônico a partir de uma central CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). As entrevistas são realizadas por uma equipe de entrevistadores contratados, devidamente treinada, com utilização de questionário estruturado. As chamadas são realizadas majoritariamente para telefones celulares. A margem de erro é de 2.85 pontos percentuais para mais ou para menos.

O processo de escolha da palavra do ano passa por três etapas. Primeiro, 15 especialistas, entre jornalistas, publicitários, pesquisadores e acadêmicos que sugerem palavras que, na visão deles, melhor definiram o ano. São nomes como o antropólogo Roberto DaMatta, a psicóloga e líder de recursos humanos Mafoane Odara, o jornalista Sérgio Rodrigues, a escritora Alice Ruiz e a diretora-executiva do Sistema B Brasil, Francine Lemos. Em seguida, sócios e estrategistas da CAUSE combinam os conceitos mais citados pelos especialistas com os itens mais pesquisados nas ferramentas de busca e os mais comentados nas redes sociais.

Alguns exemplos de palavras elencadas como finalistas em 2021: vacina, esperança, fome, morte, desemprego, isolamento, descaso, dentre outras. Por fim, os termos selecionados passaram por votação popular realizada pelo IDEIA.

“A palavra ‘vacina’ não nos surpreende pelo amplo espectro simbólico que ela representa: ela significa ao mesmo tempo esperança, salvação, alívio, ciência para uns, assim como negação para outros”. Independentemente de qualquer julgamento, foi sem dúvida a palavra que pautou a sociedade este ano”, diz Mônica Gregori, Diretora Executiva CAUSE.

“Vacina” foi unanimidade entre os entrevistados em todas as regiões do Brasil, considerando as segmentações de gênero, faixa etária e classe social.

“A vacina foi catalisadora da esperança dos brasileiros e brasileiras em 2021. A simbologia de chegar a vez de ser vacinado alimentou a expectativa de dias melhores para os milhões que aderiram rápido ao processo de vacinação. Não que a vacinação tenha eliminado as incertezas da população brasileira, mas foi um grande passo de auto-estima, saúde e esperança”, destaca o presidente do Instituto de Pesquisa IDEIA, Maurício Moura.

Na região Norte, uma das mais impactadas pela pandemia e com o menor percentual de vacinados, cerca de 27% dos habitantes dos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins disseram que a palavra definiu 2021. Este foi o maior percentual apresentado entre as macrorregiões brasileiras, seguido por Nordeste (23%), Sudeste (22%), Sul (21%) e Centro-Oeste (18%).

O resultado coincide com a palavra do ano eleita pelo dicionário Oxford (de língua inglesa): “vax’”, uma abreviação para vacina que, segundo a publicação, foi usada 72 vezes mais esse ano em relação a 2020.

O levantamento Cause/Instituto de Pesquisa IDEIA mostra, ainda, que, para definir o ano de 2022, “esperança” foi a palavra escolhida por 17% dos entrevistados, seguida por “saúde” e “recomeçar”. Apesar de otimista, a preocupação com a saúde prevalece entre os brasileiros.

Em 2020, a palavra escolhida pelos brasileiros para definir o ano foi “luto”. Em 2019, a população apontou o termo ” dificuldades”.

