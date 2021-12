100 vagas para o curso Conhecimentos Básicos do Aluno com DV

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP), abre inscrições para o curso Conhecimentos Básicos para o Desenvolvimento e Aprendizagem do Aluno com Deficiência Visual, durante os dias 20, 21 e 22 de dezembro, pela rede Escola Digital https://educ.see.ac.gov.br ou pelo link: https://forms.gle/LvgGAHgZJbwueEMN6. As vagas são gratuitas e limitadas.

Inscrições acontecem durante os dias 20, 21 e 22 de dezembro. As vagas são gratuitas e limitadas. Foto: Arquivo SEE

O curso será 100% por educação a distância (EaD) e ocorrerá de 3 a 28 de janeiro, com carga horária total de 80 horas, 4 horas diárias, a fim de desenvolver reflexão sobre a prática do atendimento acessível e igualitário. Será oferecido a todos os municípios, exceto Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que recebem atendimento presencial do CAP.

O público-alvo deste curso são profissionais da Educação Especial e Inclusiva (professores do Atendimento Educacional Especializado – AEE, mediadores, cuidadores e assistentes educacionais) e professores de sala regular da rede pública de ensino do Acre.

“Nossa expectativa é alcançar os profissionais que atuam com os alunos com deficiência visual, fazem os atendimentos e moram nos municípios mais distantes da capital. Que eles possam ter essa formação para realmente fazerem um atendimento com qualidade, tendo noções básicas de como atender o aluno com deficiência visual”, declarou Cristina Nogueira, chefe do CAP.

As inscrições podem ser feitas online pela rede Escola Digital. Foto: Arquivo SEE

O curso visa formar profissionais da educação especial e inclusiva, ampliar conhecimentos sobre a prática pedagógica e os métodos de ensino, tornar o aluno (público-alvo) um sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem e proporcionar aos alunos flexibilidade no conteúdo dos serviços para deficiência visual.

Para a certificação, o cursista deve ter frequência mínima de 75% e alcançar aprovação nas avaliações (mínimo 7.0).

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA VAGA:

Documento de identidade e CPF;

Certificado de conclusão de ensino superior ou ensino médio;

Documento comprobatório de lotação (contracheque).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CURSO LEDOR/TRANSCRITOR

Breve histórico da Deficiência Visual;

Capacitismo: o que é e como evitar;

A Deficiência Visual – Conceituação;

A Deficiência Visual e a leitura;

Desenvolvimento visual e a aprendizagem;

Necessidades específicas de desenvolvimento e aprendizagem da pessoa com Deficiência Visual na educação infantil;

Atuação dos sentidos remanescentes com a ausência da visão;

Introdução ao Sistema Braille;

Introdução ao uso do Sorobã;

Adaptação de materiais;

Introdução à Audiodescrição.