Ascom/Polícia Civil do Acre –

Nas primeiras horas desta sexta-17, a Polícia Civil cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e logrou êxito na prisão de uma mulher com as iniciais M. C. N. F. de 25 anos.

A prisão da investigada se deu em uma residência localizada na Rua Mamão, bairro Mocinha Magalhães, região periférica da capital Rio Branco.

Em posse da investigada os policiais encontraram 17 trouxinhas de cocaína, 2 potes de vidros contendo maconha(Skank) e 6 pedras de LSD, além de 04 celulares sem nota fiscal.

A investigação apontou que a mulher comandava o tráfico de drogas na região do bairro Mocinha Magalhães além de promover a distribuição de drogas em grandes festas e eventos.

De acordo com a autoridade policial, a investigada será indiciada pelos crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico.

A presa foi conduzida a delegacia do Tucumã para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocada à disposição da justiça.