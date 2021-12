Conjunto Manoel Julião recebe hoje (18) o Energisa na Comunidade

Encerrando o ciclo de atendimentos em 2021, a última edição do ano do projeto Energisa na Comunidade será realizado neste sábado, 18 de dezembro, na escola Dr. João Batista Aguiar, das 8h às 14h.

No local, será possível negociar débitos atrasados com descontos especiais, substituir as suas lâmpadas por unidades novas e mais econômicas, dicas de redução de consumo da energia elétrica, troca de titularidades e outros serviços.

O coordenador comercial da Energisa Acre, Alan Morais, avalia como positiva as 11 edições do evento realizados em 2021.

“Foi um grande desafio realizar um evento de atendimento ao público respeitando todas as medidas de segurança em relação a Covid-19. Ficamos muito contentes que a população aceitou o convite e participou de todas as edições. Foram centenas de atendimentos nos eventos realizados em Rio Branco e no interior do Estado”.

Durante o evento, os clientes de baixa renda podem se inscrever na Tarifa Social para conseguir descontos entre 10% a 65% na fatura de energia. No momento do cadastro, é necessário apresentar o Número de Identificação Social (NIS), carteira de identidade ou qualquer outra identificação com foto, CPF e conta de energia elétrica.

Além disso, somente nos eventos do Energisa na Comunidade, o cliente consegue obter condições especiais de negociação de débitos. “Para aproveitar as condições, basta o cliente apresentar os documentos pessoais (CPF e RG) que vamos fazer a melhor negociação possível para o cliente”, destacou o coordenador.

Além disso, os clientes podem trocar lâmpadas incandescentes por unidades novas e mais econômicas. Somente este ano, foram substituídas mais de 11,4 mil lâmpadas pela Energisa Acre através do Projeto Nossa Energia que faz parte do Programa de Eficiência Energética.

O Energisa na Comunidade tem como objetivo levar todos os serviços oferecidos nas agências de atendimento ou pelos canais digitais para ainda mais perto dos clientes. “A ideia ficar mais perto do cliente. Facilitar o acesso aos serviços que a empresa oferece. Entender suas necessidades e procurar resolver. Esse é o desafio. Em 2022 vamos reforçar as ações para ficar ainda mais perto dos nossos clientes”, concluiu Alan.