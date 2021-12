O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), encerrou a sessão extraordinária desta quinta-feira (16) frisando que ao longo do ano de 2021 foram aprovadas mais de 100 matérias entre propostas do poder executivo e de autoria parlamentar. Só de Moção de Aplausos e Título de Cidadão Acreano, foram mais de 80 segundo o progressista.

“Encerramos hoje um ano legislativo diferente de todos os outros que já vivemos nesta casa. Dentre esse montante expressivo de matérias que aprovamos, está o projeto de lei que garante o orçamento de R$ 7,8 bilhões e o abono para os valorosos servidores da educação. Foi sem dúvida, um ano legislativo de grandes debates, de importantes construções políticas e de grandes conquistas”, disse o presidente da Aleac.

Nicolau Júnior agradeceu ainda aos deputados estaduais pela forma democrática, respeitosa e plural que participaram dos debates políticos. “Isso fortalece a democracia e só quem tem a ganhar com isso é a população acreana. Agradeço ainda ao governo do Estado pelo apoio incondicional a esta Casa de Leis bem como aos nossos servidores, a imprensa e ao povo que prestigia as nossas sessões”, enfatizou.

Em seu discurso, o parlamentar também fez referência ao deputado Wendy Lima que luta bravamente pela vida em decorrência de complicações de uma cirurgia, e ao deputado Chico Viga, que foi afastado do parlamento também por motivos de saúde. “Todos nós rezamos para que no próximo ano esses queridos colegas estejam aqui conosco. No mais, desejo a todos um feliz natal e um próspero ano novo. Que 2022 seja melhor do que esse ano que termina. A todos, minha eterna gratidão”, finalizou Nicolau Júnior.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac