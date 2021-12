O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) por meio da Divisão de Assessoramento Escolar e Assuntos Estudantis do Departamento de Gestão de Redes, em parceria com a Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou em 2021, atendimento a 1.368 alunos, entre currículo e palestras.

O atendimento aos estudantes ocorreu em 16 escolas da rede pública e em 12 escolas da rede particular de ensino. Em 2020, devido a pandemia da covid-19, o serviço do programa não foi realizado. De acordo com o coordenador no Acre, tenente João Jácome, há a proposta de manutenção da parceria para o ano de 2022.

Materiais impressos foram doados ao Proerd para serem distribuídos aos alunos. Foto: Stalin Melo/Arquivo SEE

A última formatura do Proerd, a décima terceira, aconteceu no mês de novembro, no Colégio Meta, quando foram formadas três turmas do 5º ano, totalizando 60 alunos. Além das escolas particulares, mais de mil alunos do ensino fundamental da rede pública passaram pelo programa.

Ao todo, desde que foi criado em 1999, o programa já formou em torno de 180 mil estudantes. Inicialmente, havia sido pensado para atender às demandas da rede pública, mas com a pandemia que assolou o mundo em 2020, a PM decidiu atender, também, às diversas solicitações da rede privada de ensino.

Na rede pública, entre as escolas atendidas esse ano com o Proerd está a Maria Angélica de Castro, localizada no bairro Seis de Agosto, atendendo crianças do 5º ano e utilizando materiais como data show e computador.

Na última semana, durante uma reunião realizada com os representantes do Observatório de Segurança Escolar, na SEE, foram entregues materiais como fôlderes e cartilhas para serem distribuídas aos alunos da rede pública de ensino.