NINGUÉM da bancada federal do Acre se empenhou tanto quanto o deputado federal Alan Rick (DEM), na defesa da legalização da situação dos médicos formados no exterior, na qual se incluem centenas de acreanos, impedidos de exercer a medicina por não terem CRM.

Alan Rick brigou muito e conseguiu que, enfim, fossem retomados os exames do Revalida, para assegurar aos aprovados o direito de registro no Conselho Regional de Medicina. Tem razão de estar comemorando agora o fato do presidente Jair Bolsonaro ter sancionado uma Medida Provisória, que renova por mais um ano todos os contratos do programa Mais Médicos.

A medida é extensiva aos médicos acreanos formados fora do país. E, também entrou com representação na Procuradoria Geral da República para que o Ministério da Saúde publique de forma imediata o edital de chamamento para os brasileiros formados em Medicina no exterior. Foi uma luta vitoriosa.

VIROU ROTINA

MAIS UMA PESQUISA nacional, e mais uma vez o Lula aparece liderando. É uma teoria da conspiração tola se imaginar que, todos os institutos de pesquisas do país se uniram para colocar o Bolsonaro perdendo feio. Lula com 46%, Bolsonaro com 23% e Moro com 10%, foram os mais votados na pesquisa de ontem do Quaest\Genial. Lula vence folgado em todos os cenários, inclusive, num segundo turno. A saber se as urnas vão confirmar.

SOBREVIVÊNCIA FALA MAIS ALTO

UM AMIGO tucano de alta plumagem comentou ontem que, o Minoru Kinpara, vai observar até abril o cenário para deputado federal no PSDB, e que se não ver uma chapa competitiva, deverá pular fora. É questão de sobrevivência. Na política, ninguém está disposto a morrer na praia.

QUAL O CRIME?

NÃO consegui atinar ainda qual foi o crime cometido pelo prefeito Bocalom ao não querer executar o projeto do “Papai Noel Gay”. Como prefeito, é ele quem define suas prioridades na administração.

NADA BEM NA FITA

FALANDO no prefeito Bocalom, vai um toque: se algum assessor seu disser que está bem na fita da população, não escute, quer lhe agradar. Ontem, peguei dois táxis, e os dois motoristas tecerem elogios nada republicanos à sua gestão. E é o que tenho ouvido no geral de todos que pergunto sobre o assunto. O Bocalom caiu no bolsão da antipatia popular. Tem que descentralizar a gestão.

NÃO CHEGA NA BASE

VOLTO a bisar que, por mais que o prefeito Bocalom tenha boa vontade, trabalhe, não consegue chegar no povão os seus feitos positivos; só as pautas negativas é que estão prevalecendo. É a realidade. Conheço há muito tempo o Bocalom; ele é muito bem intencionado; é um cara do bem, seu problema é achar que pode governar Rio Branco só, como governou Acrelândia. Ainda tem tempo de mudar. Terá três anos até o fim do mandato.

CHEGA DE FAZER REMENDO

SERÁ que não chega a enganar os servidores do IGESAC, com soluções imaginárias, fora da lei, que não geram direito, como alguns deputados estão fazendo? Não façam isso com a boa-fé desses funcionários. É feio! Por qual razão isso não foi resolvido, nos governos do PT?

“CANDIDATO PERIGOSO”

“Se o Gladson me perguntar algum dia sobre a eleição do próximo ano, eu vou lhe dizer para não confiar nos números que colocam o Petecão com 12%, ele cresce nas campanhas e será seu principal adversário. É um candidato perigoso”. O comentário ouvi ontem de um deputado da base do governador Gladson Cameli.

SALVOS PELO GONGO

NA POLÍTICA, tem que ter votos, mas também a sorte ajuda. O STF decretou ontem a legalidade da formação de partidos em federações. Vai facilitar uma união do PT-PSB-PCdoB, salvando os mandatos do casal Perpétua Almeida (Federal), e Edvaldo Magalhães (Estadual), porque são fortes na disputa da reeleição, tendo legenda.

TUDO PARA SER

O secretário do Meio Ambiente, Israel Milani, tem tudo para vir do colégio eleitoral de Brasiléia bem votado; será o candidato da prefeita Fernanda Hassem, sua noiva.

NÃO DÁ LIGA

O PLANO da candidata ao Senado, Márcia Bittar, de filiar-se ao partido do presidente Bolsonaro, não vai dar liga. É que, ela entrando no PL teria de apoiar a deputada federal Mara Rocha ao governo, que é quem comandará a sigla no estado. O candidato da Márcia é o Gladson.

MISSÃO NADA FÁCIL

NÃO CONHEÇO o restante da chapa do PT para deputado federal, apenas Léo de Brito, Sibá Machado e Raimundo Angelim. E, qualquer um dos três não será fácil derrotar a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB); que, acontecendo a federação, estará na mesma chapa.

QUEBROU A CASTANHA

UM DOS motes da campanha do PT na eleição de 2018 para o governo, era o de que se o Gladson Cameli ganhasse, no terceiro mês atrasaria os salários dos servidores. Fechando um ano de gestão, não só está pagando em dia; mas pagando antecipadamente.

IMBATÍVEL NO PEDAÇO

PESQUISA para consumo interno de um partido, mostra que a deputada federal Jéssica Sales (MDB) aparece folgada, como a mais votada em todos os municípios do Juruá.

SAIU BEM

É reconhecido até por deputados da oposição que a secretária de Educação, Socorro Neri, se saiu bem nesta confusão do pagamento do bônus do FUNDEB, para os professores. Foi presença ativa nos debates a favor da classe do magistério.

ABRIL É O MÊS D

NO início de abril de 2022, estaremos com o quadro político acomodado. Saberemos para onde irão os deputados que ficaram sem legenda; e outros que vão mudar de sigla por conveniência. E, logo em seguida, podem vir as definições sobre as candidaturas de vices e saber quem manterá a candidatura ao Senado. Contratar pesquisa antes disso, é como se jogar dinheiro fora.

PULOU FORA

O EX-PRESIDENTE DO BASA, Marivaldo Melo, desistiu de disputar um mandato de deputado federal pelo AVANTE, pela dificuldade do partido em montar uma boa chapa para a Câmara Federal. A dificuldade em formar chapas fortes, é inerente a todos os partidos.

NÃO VAI CONSEGUIR

O PODEMOS é outro partido que, segundo informações, está com sérias dificuldades de montar uma chapa competitiva de deputado federal, o que pode levar o ex-deputado Ney Amorim a migrar para uma sigla, que conseguir montar uma chapa que o favoreça na disputa de Federal. No PODEMOS, pode ser candidato e não se eleger.

FRASE MARCANTE

“Cada criatura é um rascunho a ser retocado sem cessar”. Guimarães Rosa.