A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), por meio da Comissão de Residência Médica (Coreme), oferta 57 vagas com acesso direto e seis vagas mediante pré-requisito em pediatria e clínica médica. A Fundhacre investe em qualificação por intermédio da residência médica, além de promover uma modalidade de ensino de pós-graduação que agrega conhecimento para os profissionais.

As bolsas em residência médica foram adquiridas por meio de articulação do governo do Estado. O programa colabora para a educação e assistência médica.

Os profissionais atuarão nas áreas de anestesiologia, clínica médica, cirurgia básica, cirurgia geral, infectologia, medicina de família e comunidade, obstetrícia e ginecologia, ortopedia, pediatria e nefrologia, sendo que esta última necessita de pré-requisito em clínica médica. Portanto, futuramente a Unidade de Nefrologia terá mais profissionais na área e diminuirá a carência da especialidade no Estado.

As inscrições para o preenchimento de vagas no certame começaram no dia 1 de dezembro e se encerram às 17h do dia 12. Mais informações e pedidos de esclarecimentos podem ser encaminhados ao e-mail: [email protected], e estão disponíveis no edital:

https://bityli.com/NZLOuV

A Coreme já qualificou 451 médicos em diversas áreas, numa trajetória de 21 anos. As áreas mais destacadas são clínica médica e pediatria. No Acre, a pós-graduação lato sensu realizada por meio da Coreme já garantiu a permanência dos profissionais que foram residentes. Atualmente, são 212 médicos especializados e capacitados que agregam qualidade aos serviços médicos das instituições.

“A Fundhacre tem agregado pontos na prática profissional em assistência, recuperação e educação em saúde. Os residentes estão construindo saber e contribuindo com a saúde acreana”, disse o presidente, João Paulo Silva.