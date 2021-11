Os programas de atenção primária e especializada à saúde correspondem a 49% do recursos empenhados para emendas de relator-geral do Orçamento neste ano, o equivalente a R$ 4,9 bilhões. A execução das emendas de relator foi suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, que alega falta de transparência nas indicações de parlamentares para destinação dos recursos. Isso pode ameaçar os gastos com obras e serviços em andamento.

Outros programas beneficiados foram Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, com empenho de R$ 2,7 bilhões, e Agropecuária Sustentável, com R$ 742 milhões. Em seguida vêm a Educação Básica (R$ 311 milhões), Defesa Nacional (R$ 214 milhões) e Esporte (R$ 208 milhões). No total, as dotações para emendas de relator somam R$ 16,8 bilhões neste ano.

Quase R$ 7,6 bilhões ainda não foram empenhados. Nessa situação estão R$ 290 milhões para a Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), R$ 248 milhões para o Saneamento Básico, R$ 75 milhões para Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável e R$ 66 milhões para Segurança Alimentar e Nutricional.



Programa Empenhado 2020 Dotação 2021 Empenhado 2021

Atenção Primária à Saúde 845 3.928 3.031

Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano 5.139 5.647 2.719

Atenção Especializada à Saúde 1.332 3.322 1.590

Agropecuária Sustentável 1.044 1.013 742

Educação Básica de Qualidade 1.555 782 311

Defesa Nacional 316 350 214

Esporte 232 350 208

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo 737 205 199

Nova Previdência 95 145 117

Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 244 373 83

Governança Fundiária 232 250 48

Saneamento Básico 760 261 13

Segurança Alimentar e Nutricional 11 73 7

Recursos Hídricos 600 47 1

Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável 6 75 0

Moradia Digna 743 45 0

Gestão e Organização do SUS 1.234

Gestão de Riscos e de Desastres 712

Transporte Terrestre e Trânsito 711

Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento 576

A Hora do Turismo 546

Atenção Integral à Primeira Infância 391

Educação Superior: Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 377

Cultura 158

Justiça 134

Mobilidade Urbana 130

Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos 129

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais 122

Pesquisa e Inovação Agropecuária 114

Educação Profissional e Tecnológica 110

Rede de Suporte Social ao Dependente Químico: Cuidados, Prevenção e Reinserção Social 93

Aviação Civil 89

Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde 44

Brasil na Fronteira do Conhecimento 41

Transporte Aquaviário 30

Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas 30

Vigilância em Saúde 29

Conecta Brasil 16

Defesa Agropecuária 16

Brasil Moderniza 7

Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 4

Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade 3

Modernização Trabalhista e Trabalho Digno 1

Total 19.736 16.865 9.284

Ministério Empenhado 2020 Dotação 2021 Empenhado 2021

Saúde 3.859 7.510 4.635

Desenvolvimento Regional 8.037 5.740 2.720

Agricultura 1.406 1.263 790

Economia 117 350 316

Educação 2.042 782 311

Cidadania 998 795 298

Defesa 316 350 214

Ciência e Tecnologia 63 75 0

Infraestrutura 1.169

Justiça e Segurança 752

Turismo 677

Meio Ambiente 151

Mulher e Direitos Humanos 129

Minas e Energia 9

Presidência 7

Operações de Crédito 4

Total 19.736 16.865 9.284

Fonte: Base SIAFI de 24/11/2021

Reportagem – Francisco Brandão

Edição – Wilson Silveira

Fonte: Agência Câmara de Notícias