OInstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) encerrou, às 19h (horário de Brasília) deste domingo, 21 de novembro, a aplicação regular do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 — versões impressa e digital. Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

As pessoas que solicitaram atendimento especializado e tiveram as solicitações aprovadas poderão finalizar as provas após as 19h. Mães em período de amamentação contam com tempo adicional de 60 minutos. O mesmo vale para participantes com transtornos funcionais específicos, como dislexia, discalculia e deficit de atenção. Já os inscritos que solicitaram recurso de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) poderão terminar o exame até as 21h.

O segundo dia do exame será no próximo domingo, 28 de novembro. Os participantes resolverão itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até 1º de dezembro, conforme previsto em edital.

Reaplicação – Quem não compareceu a este primeiro dia do exame por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais do Enem 2021 (impresso e digital) poderá solicitar a reaplicação por meio da Página do Participante, no período de 29 de novembro a 3 de dezembro. No momento da solicitação, será necessário anexar documentação que comprove a condição de saúde.

Quem tiver a documentação aprovada poderá participar da reaplicação, que ocorrerá nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Nessas datas, o Inep também aplicará o exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021 e para os participantes que se inscreveram entre 14 e 26 de setembro, após nova oportunidade destinada às pessoas isentas da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.