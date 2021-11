Mapinguari traz para os quadrinhos a realidade dos seringueiros

Por FTD e WWF-Brasil

José tem um dilema e tanto: o emprego que abraçou como projeto de vida ameaça a comunidade onde vive a sua família, no interior do Acre. Este é o mote de Mapinguari, HQ coeditada pela FTD Educação e pelo WWF-Brasil, organização de referência na defesa do meio ambiente.

A parceria inédita da FTD Educação com o WWF-Brasil para o lançamento desse conteúdo visa defender a harmonia entre o ser humano e o planeta por meio da literatura e chamar a atenção para temas importantes da realidade da floresta amazônica. O enredo do graphic novel se passa no Seringal Santo Antônio, no interior do Acre, onde os seringueiros são assediados por negociantes de terras da empresa onde o protagonista José trabalha, na capital Rio Branco.

Ao retornar ao seu povoado natal, depois de anos longe de casa, José descobre a história de sua família e os valores locais – o folclore, o movimento seringalista, a cultura indígena e as riquezas da floresta amazônica. Numa narrativa conduzida sobre a fina linha que separa realidade, mito e sonho, o ser lendário Mapinguari simboliza os mistérios inapreensíveis pela marcha do progresso que incendeia a mata.

Na trama, José e outros personagens encaram desafios típicos da juventude: a relação tensa com a família, a sensação de não pertencimento, a vulnerabilidade social e os projetos de vida. A obra permite tanto o trabalho em sala de aula como a fruição literária, graças aos diálogos ágeis e bem encadeados escritos por André Miranda, que é diretor de fotografia e roteirista de cinema, e às belas e expressivas imagens criadas pelo ilustrador, quadrinista e artista plástico Gabriel Góes.

“A HQ Mapinguari consegue um feito: aborda grandes temas do nosso tempo – a desigualdade social no campo e na cidade, a devastação da Amazônia, as formas sustentáveis de economia, a relação do país com seus povos indígenas – em um enredo absolutamente literário, criação do roteirista de cinema André Miranda”, comenta Bruno Rodrigues, editor de texto da FTD Educação.

“Nesta nova edição, pela FTD Educação, a obra ganhou cores. Isso possibilitou que o ilustrador explorasse novas camadas de sensações, até então não exploradas na versão em preto e branco, dando uma nova dimensão à obra”, acrescenta Daniel Justi, editor de arte da FTD Educação. “Brasil profundo não é mera expressão aqui; esta é uma história de raízes, desenraizamentos e novos enraizamentos. No coração da Amazônia acontece a história do protagonista José, que vive um dilema com o qual o leitor pode se identificar e aprender”, completa Rodrigues.

O livro apresenta dois posfácios, que fornecem bons subsídios para aprofundar a leitura. No primeiro, Ciro Inácio Marcondes, doutor em comunicação e editor do blog Raio Laser, especializado em quadrinhos, faz uma análise ampla da obra, localizando-a na tradição do quadrinho brasileiro.

O estudioso lembra que o nosso folclore e a cultura indígena sempre estiveram presentes no quadrinho nacional, graças aos esforços que remetem ao caricaturista e desenhista Angelo Agostini, passando pelos cartunistas Ziraldo e Mauricio de Sousa, pelo ilustrador e quadrinista Mozart Couto e por tantos outros.

Marcondes reforça no texto: “O que Gabriel Góes e André Miranda trazem aqui, porém, tem vários graus de ineditismo e inovação. Com personalidade e introvisão, somos apresentados, em Mapinguari, a um mapeamento social, visual e psicológico das capitais e do interior das sociedades amazônicas. Esta abordagem não guarda lugar para ingenuidades, e as histórias em quadrinhos aparecem como uma mídia afiada para dar conta dessa representação”.

A diretora de Sociedade Engajada do WWF-Brasil, Gabriela Yamaguchi, adiciona ainda: “É necessário levar aos alunos, aos professores e às famílias o modo de vida dos povos da floresta para exemplificar a convivência harmônica entre as atividades econômicas e a conservação do bioma”.

O Autor: André Miranda é diretor de cena, diretor de fotografia e roteirista em cinema e em publicidade. No cinema, escreveu, dirigiu e fotografou diversos curtas-metragens e videoclipes, tendo recebido vários prêmios por esses trabalhos. Atualmente, dedica-se a seu primeiro projeto de longa-metragem de ficção, chamado Mike.

O Ilustrador: Gabriel Góes é ilustrador, quadrinista e artista plástico. Nascido em Brasília, em 1980, adaptou, em parceria com o quadrinista Arnaldo Branco, as obras O beijo no asfalto e Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues. Também é autor da graphic novel Flores e criador do personagem Billy Soco.

Autor: André Miranda

Ilustrador: Gabriel Góes

Páginas: 160

Formato: 20,5 cm × 27,5 cm

Sobre a FTD Educação

Há 119 anos, a FTD Educação tem como missão transformar a sociedade por meio da Educação, pensando além e inspirando a descoberta, a escolha, a liberdade e a cidadania. Reconhecida como uma empresa parceira, flexível e humana, é movida pelo slogan “Educar bem é pensar além”. Sua proposta é integrada para escolas, alunos, professores e sociedade e conta com: materiais didáticos e de literatura; soluções educacionais – com suporte para escolas, consultoria educacional, formação de professores, entre outros; novas tecnologias – ferramentas que ampliam possibilidades de ensino dentro e fora da sala de aula; obras e serviços que envolvem a família na busca por uma Educação completa.

Sobre o WWF-Brasil

O WWF-Brasil é uma ONG brasileira que há 25 anos atua coletivamente com parceiros da sociedade civil, academia, governos e empresas em todo país para combater a degradação socioambiental e defender a vida das pessoas e da natureza. Estamos conectados numa rede interdependente que busca soluções urgentes para a emergência climática. Saiba mais em wwf.org.br