Hoje, segundo todas as pesquisas feitas, registradas e publicadas, o ex-presidente Lula ganharia a eleição de qualquer adversário. Do presidente Bolsonaro, passando por Sérgio Moro, chegando a Ciro Gomes, Dória e até o Datena. Números são números. Não há o que contestar, mas pesquisa não vence eleição. Portanto, sempre é bom colocar as barbas de molho quando se trata de pleito eleitoral.

A compra de apoio de deputados e senadores continua com outra indumentária. Outra roupagem. Saiu a Petrobras, a Odebrecht, a OAS e entrou a manipulação do Orçamento. Foi o que Lula e o PT fizeram: Comprar apoio do Congresso. No frigir dos ovos é quase a mesma coisa. Porém, o maior pecado mesmo foi a arrogância do poder que impediu Lula de enxergar as reais necessidades do país para o século XXI: As reformas!

Lula tinha dinheiro sobrando. Criou-se uma bolha de prosperidade, mas esqueceu as reformas política, tributária, administrativa, da previdência para evitar o atoleiro em que nos metemos hoje com a escalada dos preços dos combustíveis, da inflação e do dólar. O Brasil começou a mergulhar nos caos econômico com a presidenta Dilma Rousseff. Temer e Bolsonaro pegaram a ressaca econômica da Dilma. O Paulo Guedes agravou.

Talvez o Lula cure, mas o remédio será amargo com efeitos colaterais. Não há solução fácil, muito embora os eleitores gostem de acreditar que há. As pesquisas mostram isso. O povo gosta de milagreiros, curandeiros, encantadores e salvadores da pátria. Como diz o garoto do semáforo: “Nóis é mais”!

. A disputa política na situação está tão virulenta que os aliados estão se comendo vivos; segundo Márcio Bittar, tem gente comemorando a perda de um bilhão de reais por conta da candidatura de Márcia ao Senado.

. E não é o PT!

. O PT faz a sua parte, o que sempre fez!

. Algumas denúncias contra o governo precisam ser mais bem apuradas; vazias de conteúdo, caem no descrédito.

. O deputado Luís Gonzaga está sendo convocado pela direção tucana a disputar uma vaga de deputado federal.

. As novas regras estão mexendo no tabuleiro, como diz o Crica.

. A ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão, a Brasileila, também avalia com cuidado os convites para disputar uma vaga na Aleac ou na Câmara Federal.

. Nos dois casos, Gonzaga e Leila, são decisões pessoais, íntimas!

. Pesquisa saindo do forno no final de semana!

. Vai mexer com o tabuleiro, de novo o Crica.

. Cada eleição é uma eleição diferente, essa enxurrada de deputados federais em direção ao partido do presidente Bolsonaro vai deixar muita gente sem mandato.

. Anotem!

. Mudando um pouco de assunto…

. Pedro, guarde essa espada!

. Mas, Senhor, eu quero te defender, defender o teu Reino!

. Pedro, já disse, guarda tua espada; não é pela espada, é pelo amor!

. Mas, mas…

. Não tem “mas”, não tema o que pode matar o teu corpo, mas aquele que pode destruir a tua alma.

. Shabat Shalom!