Em Tarauacá, ampliação de rede garante água ao Bairro Novo

Cleide Elizabeth –

“Hoje é um dia de vitória. Neste exato momento estou com minha caixa enchendo, de água tratada. Então, é um dia de muita alegria! Foram as palavras de Gilberto Furtado, nesta sexta-feira, 12, para expressar a satisfação com a obra de ampliação de rede de água do município de Tarauacá.

Construída pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa), a nova tubulação, com extensão de 200 metros permitirá levar água tratada a pelo menos 60 famílias, moradores da Rua Nilo Freire de Albuquerque e Beco da Garagem, no Bairro Novo. Uma obra aguardada com ansiedade pelos moradores do Bairro Novo.

Em Tarauacá, Governo do Estado, por meio do Depasa, executou nesta sexta-feira, 12, obra de ampliação da rede de água para levar água tratada a todos moradores do Bairro Novo Foto: cedida

“Esperávamos por isso há mais de 10 anos. Há cerca de um mês mais ou menos reforçamos o pedido junto ao Depasa, e tanto a equipe técnica, quanto a diretoria, não mediram esforço em atender a necessidade da população, disse Gilberto.

A diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra, enfatizou que ampliação do acesso aos serviços de saneamento básico sempre esteve entre as prioridades da gestão Gladson Cameli: “Com esse propósito, e contando com todo apoio do governo, obras que estavam paradas foram retomadas, o que melhorou de forma significativa o abastecimento de água em municípios como Assis Brasil, Acrelândia, Brasileia e Vila do V. Contando com a parceria do município foi realizada intervenção para levar água encanada aos moradores da Vila São Vicente, na área rural de Tarauacá. Investimentos também estão sendo feito para melhorar os serviços do Depasa em Porto Acre e Manoel Urbano.

Segundo o gerente do Depassa em Tarauacá, Leandro Nascimento, além de ampliar o atendimento, a obra de ampliação da rede permitiu equalizar a distribuição de água para o local. “Havia um rede em local distante, que não viabilizava o fornecimento de água para todos. Agora há o sistema com capacidade para levar água com regularidade e em quantidade suficiente para atender todos moradores do bairro”, informou.