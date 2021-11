m setembro de 2021, o volume de vendas do comércio varejista do Acre subiu 0,4% frente a agosto, na série com ajuste sazonal, 0,9 pontos percentuais acima do recuo nacional (1,3%). Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista teve queda de 9,4%, segunda variação negativa após cinco meses de alta. Porém, o acumulado no ano ficou positivo em 7,6% e, o acumulado em 12 meses, também positivo, foi de 9,4%. De agosto de 2021 para setembro, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas recuou 1,3%, com predomínio de resultados negativos em 25 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Mato Grosso do Sul (-3,9%), Santa Catarina (-3,6%) e Rio Grande do Norte (-3,4%). Por outro lado, no campo positivo, figuram 2 das 27 Unidades da Federação: Acre (0,4%) e Mato Grosso (0,2%).

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas no Acre recuou 2,3%. Frente a setembro de 2020, o varejo ampliado registrou -8,6% de variação, também a segunda variação negativa após cinco meses de taxas positivas. No ano, o varejo ampliado acumula alta de 10,4% e, em 12 meses, as vendas subiram 11,5%. A variação na média Brasil do comércio varejista ampliado também foi negativa entre agosto e setembro (-1,1%) e foi seguida por 23 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Mato Grosso do Sul (-4,7%), Tocantins (-4%) e Maranhão (-3,6%). Por outro lado, houve altas em 4 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Pernambuco (2,9%), Ceará (1,3%) e Goiás (1,0%), na passagem de agosto para setembro.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim do Comércio Varejista de novembro e irá publicá-lo brevemente no site forumdoacre.org.br/observatorio.