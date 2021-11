Agente do Acre participa de programa de segurança nos EUA 

Mais uma vez, as forças de segurança do Acre são reconhecidas além fronteiras. Desta vez, a distinção veio do governo dos Estados Unidos da América (EUA), que, por meio de sua Embaixada, no Brasil, convidou o comissário de Polícia Civil do Acre, Kelson Rodrigues de Melo, para participar, entre os dias 13 e 24 deste mês, em Miami (EUA), do programa de intercâmbio profissional, promovido pelo Serviço de Segurança Diplomática norte-americano.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, o convite destinado ao policial Kelson Rodrigues para a difusão de conhecimentos em terras norte-americanas é motivo de orgulho para o Acre. “Demonstra o grau de profissionalismo e a qualidade dos nossos policiais acreanos”.

De acordo com o cronograma das atividades, que visa levar aos EUA autoridades diretamente envolvidas nas iniciativas de combate à organizações criminosas, com atuação transnacional, o o policial civil acreano realizará visitas técnicas ao FBI e demais instit