O maior e mais ousado projeto público para alavancar o setor rural do estado foi apresentado ao governador Gladson Cameli, nesta quinta-feira, 11. Trata-se do Programa Acre Mais Produtivo (Proamp), que tem como principal meta consolidar um novo modelo de desenvolvimento socioeconômico baseado na agroprodução sustentável.

Para alcançar a expansão e aumento da cadeias produtivas nos 22 municípios, o Proamp realizará uma série de investimentos na aquisição de máquinas pesadas, equipamentos, insumos, assistência técnica, sistemas de irrigação, regularização fundiária, reaparelhamento e modernização das estruturas existentes, entre outros.

A iniciativa beneficia ainda a amplificação da rede elétrica no campo e melhorias na infraestrutura de transporte, assegurando a manutenção e trafegabilidade de ramais para o escoamento da produção até a zona urbana.

Para o governador Gladson Cameli, o programa contempla um dos pilares de sua administração, o agronegócio. Segundo o chefe de Estado, o potencial agrícola do Acre precisa ser explorado de maneira racional, garantindo a produção de riquezas, geração de empregos e melhoria da qualidade de vida da população.

“Acredito muito no agronegócio para mudarmos a nossa realidade. O povo da zona rural é trabalhador e eles querem somente uma oportunidade para poder produzir e contribuir com o verdadeiro desenvolvimento do nosso estado. O nosso governo está empenhado em realizar os investimentos necessários e esse programa, com toda certeza, será muito importante para alcançarmos os nossos objetivos”, argumentou Cameli.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o programa foi elaborado em conjunto com todos os órgãos ligados ao setor produtivo e tem duração total de execução de seis anos (2022-2028).

Todos estas ações devem ser financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O volume limite da operação de crédito proposta pela instituição financeira ao governo acreano é de 100 milhões de dólares (R$ 540 milhões).

Até a efetivação do empréstimo, vários tramites legais precisam ser cumpridos para que a carta consulta seja aprovada pelo Bid. A expectativa é que a operação se consolide até fevereiro do próximo ano.