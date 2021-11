No Amazônia In Loco, Hamilton Mourão garante zerar desmatamento ilegal na região nos próximos anos

Nelson Liano/Agência de Notícias do Acre

Convidado de honra do evento Amazônia In Loco, que acontece, em Belém (PA), o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, falou das medidas do Governo Federal para zerar o desmatamento ilegal na região. Ele também afirmou que a valorização de um modelo de desenvolvimento sustentável em todos os estados amazônicos deverá aumentar a oferta de empregos e oportunidades para os seus moradores.

Mourão que é o responsável pela coordenação do Conselho Nacional da Amazônia Legal lembrou que depois das turbulências econômicas mundiais decorrentes da pandemia de Covid-19 a atenção do planeta se volta para a preservação do meio-ambiente e a valorização da vida.

Mourão é o responsável pela coordenação do Conselho Nacional da Amazônia Legal Foto: Cedida.

“Com a economia mundial abalada, o aquecimento da inflação em vários países e o mercado de trabalho reduzido é preciso observar a preservação como uma fonte de novos ativos ambientais capazes de gerarem oportunidades e renda para a população da Amazônia”, ressaltou o vice.

“É preciso que haja uma redução nos próximos 30 anos dos gases de efeito estufa, notadamente o CO2 e o Metano, no sentido que a gente consiga manter o nosso planeta saudável para passarmos para as próximas gerações”, salientou o general.

O vice-presidente parabenizou a Eurocâmara e a União Europeia por apoiarem um evento que se propõe da debater novas alternativas de empreendimentos na região.

Para o o vice-presidente, todos os esforços do Governo Federal para mitigar a pressão sobre a floresta deverá resultar no alcance do objetivo de zerar o desmatamento ilegal. Foto: Cedida.

“O Amazônia In Loco tem um nome adequado porque o lugar para se debater os problemas e soluções para a Amazônia é na Amazônia. Nós temos que discutir as propostas com os governos dos estados que compõem essa região. A Amazônia brasileira corresponde a 60% do nosso território nacional onde a maioria dos lugares só se chega de barco ou de avião e uma parcela enorme da sociedade brasileira desconhece essa realidade amazônica. Temos que ter a consciência de que essa região tem um enorme vazio demográfico, mas que enseja uma quantidade incalculável de riquezas que terá que ser preservada, protegida e desenvolvida dentro dos ditames do Século XXI. Esse é o grande desafio que nós temos”, destacou Hamilton Mourão.

Para o o vice-presidente, todos os esforços do Governo Federal para mitigar a pressão sobre a floresta deverá resultar no alcance do objetivo de zerar o desmatamento ilegal.

“Eu chamo para a luta todos os brasileiros para que divulguem nos seus destinos a verdadeira Amazônia, que preserva 84% das suas matas nativas, protege a biodiversidade do planeta e busca criar todas as condições de sobrevivência digna e sustentável aos mais de 23 milhões de habitantes que nela habitam. Sempre mantendo a sua cultura e os seus costumes dentro daquela grande arquitetura cultural que é o nosso Brasil”, finalizou.