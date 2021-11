João Paullo Castro/Agência de Notícias do Acre –

A Secretaria de Fazenda do Acre (Sefaz) oferece um presente aos contribuintes e contabilistas de Acrelândia. Na tarde da quinta-feira, 11, foi inaugurada uma agência da Sefaz no município. A solicitação partiu dos produtores e comerciantes da cidade, que em busca de atendimento tinham que se deslocar até a agência de Plácido de Castro.

A nova agência da Sefaz fica dentro das instalações do escritório da Sepa no município. Foto: Ascom/Sefaz

A nova agência fica no escritório da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) localizado na rua Geraldo Barbosa em Acrelândia. O objetivo de colocar um posto de atendimento da Sefaz no local leva em conta melhorar a comodidade dos contribuintes, já que no local existem outras secretarias de governo.

Na agência são realizados diversos serviços como emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e), voltados ao agricultor familiar rural, além de cadastro de credores, orientação para inscrição de produtor rural, emissão de certidões – pessoa física, orientações sobre o funcionamento e acesso do Sefaz Online, emissão de documentos e tributos, bem como parcelamentos de débitos.

A unidade possui uma estrutura moderna, garantindo maior conforto aos usuários e qualidade no ambiente de trabalho aos servidores. “Nossos contribuintes merecem respeito e atendimento cada vez melhor, com ambiente adequado e mais confortável para realizarem seus serviços junto ao Fisco. Não queremos prejudicar os contribuintes, nós queremos salvaguarda-los. Temos que proteger nossa economia local e o nosso mercado”, afirmou o secretário de Fazenda Rômulo Grandidier.

O prefeito da cidade, Olavo Rezende, agradeceu a gestão da Sefaz em se empenhar em colocar uma agência de atendimento. “O município de Acrelândia é bastante produtivo, o que facilitará muito o escritório aqui, pois ajudará os contribuintes locais que antes tinham que se deslocar até Plácido de Castro; esta era uma demanda antiga que finalmente neste governo do Gladson estamos tendo esse olhar atento aos municípios e aos produtores rurais. Quem ganha são os contribuintes, a população, o Estado e o município” disse o gestor.

O atendimento se inicia nesta sexta-feira, 12, e será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Estiveram presentes ainda, o secretários-adjuntos da Sefaz, Breno Caetano e Amarisio Freitas, o diretor de Administração Tributária da Sefaz, Clóvis Gomes, o chefe da Divisão de Mercadorias em Trânsito, Mauro Ferreira, o responsável pela Divisão Regional da Fazenda, Eduardo Mesquita; o chefe do departamento de Administração e Finanças, Ed Lopes; Representando o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, Lucenildo Nery e Jesse Monteiro. O gerente do Depasa, Geovane Souza; o presidente da Câmera de Vereadores do município, Gilberto França, e o vereadores Cleuson de Oliveira e Sargento Belmonte.