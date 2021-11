Clícia Araújo 12/11/2021 – 17h34min

O governo do Acre convoca 373 professores temporários para atuar no Ensino Regular Urbano e Rural, Programa Caminhos da Educação no campo, Ensino Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Escolar Indígena, em todos os municípios.

O resultado do processo seletivo simplificado, bem como a convocação dos profissionais para entrega de documentos e assinatura do contrato foi publicado na manhã desta sexta-feira, 12, no Diário Oficial do Estado, em edição especial.

As contratações são necessárias, visto que, no decorrer dos nos anos de 2020 e 2021, 373 contratos temporários foram rescindidos na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por desistência voluntária do contratado ou por um justo motivo.

“A contratação dos professores neste momento de retorno das aulas presenciais é de fundamental importância para garantirmos a continuidade do ano letivo 2021. Mais uma vez o governador Gladson Cameli demonstra valorização e compromisso com a Educação em nosso estado”, destacou a secretária de Educação, Socorro Neri.

Os candidatos têm até o dia 22 de novembro para a entrega de documentos e poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo Simplificado, junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, por meio dos telefones: (68) 3213-2331 / 3213-2332.

