Vem novidade por aí. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou que o governo brasileiro vai apresentar uma nova plataforma digital de gestão para pagamentos de serviços ambientais ainda nesta semana, durante a Cúpula do Clima (COP26), em Glasgow, na Escócia. A iniciativa faz parte do programa Floresta+ e conta com o apoio do Ministério da Economia.

“A plataforma que criamos juntos, de forma integrada, [irá] levar não só o comando e controle para a área ambiental, [mas] também [irá] trazer o incentivo, a remuneração, o reconhecimento de quem faz uma atividade de conservação florestal”, explicou Leite.

A ideia da nova modalidade do Floresta+ é gerenciar, por meio de uma plataforma digital, o pagamento a pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem projetos de conservação de áreas de preservação permanente (APPs) e reservas legais. “A proteção da floresta acontece todo dia. Todo dia que ele [extrativista ou produtor rural] dorme naquele território. Todo dia ele acorda ali e está monitorando aquilo, porque é o ganha pão dele”, disse o ministro.

Entenda o Floresta+

Leite adiantou que a apresentação da plataforma será feita juntamente com o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Andrade. Para o representante do Ministério da Economia, a ação dará uma “guinada” na política ambiental do país. “[Antes,] nós achávamos que o caminho para a preservação era a punição. [Agora,] vamos olhar para incentivos. Queremos incentivar. Uma floresta de pé, uma árvore de pé, tem que valer mais do que uma árvore no chão”, acrescentou Andrade.

Mercado de carbono

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do anúncio da nova plataforma digital na última sexta-feira, oportunidade em que defendeu o mercado de carbono. Segundo ele, a comercialização de créditos de carbono será “a chave para o pagamento dos serviços ambientais e da preservação do estoque de recursos naturais”. “É daí que vamos realmente receber o estímulo necessário para preservação das nossas riquezas”, ressaltou.

ASCOM MMA