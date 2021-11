Gladson volta a garantir apoio à implantação do Hospital Universitário na Ufac

O governador Gladson Cameli se reuniu na tarde desta quarta-feira, 10, no Palácio Rio Branco, com a reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, para reforçar o apoio do Estado na busca de recursos para a obra do Hospital Universitário do Acre.

O projeto do Hospital Universitário já está pronto. Ele terá a capacidade de ofertar 280 leitos comuns e 40 unidades de terapia intensiva. Serão 60 consultórios médicos e 11 salas para centro cirúrgico. Quando finalizado, a capacidade será de 245 mil consultas ambulatoriais por ano e 9 mil cirurgias anuais. O espaço trabalhará atendimentos em regime ambulatorial, de internação, apoio ao diagnóstico e terapia, apoio técnico, desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa, gestão e execução administrativa e apoio logístico. Urgência e emergência não serão contempladas.

Atualmente, o investimento total para construir e equipar o espaço é de R$ 252 milhões. O governador reforça que uma obra dessa magnitude é de extrema importância para o estado, gerando postos de trabalho e renda tanto com as obras, quanto com seu funcionamento, podendo chegar a três mil empregos diretos e indiretos.

“Estamos aqui reunidos, criando as condições financeiras para que essa obra tão importante para o estado saia do papel, dando um novo suporte a nossa população e as pessoas que sonham em ser médicos, tendo as condições de poder fazer o curso com a própria universidade tendo seu hospital. Estamos apoiando a Ufac nesse projeto e tudo aquilo que pudermos fazer ao nosso alcance, faremos”, conta Gladson Cameli.

Agora, governo e Ufac reforçarão uma agenda de encontros com parlamentares acreanos e representantes do governo federal na busca de recursos para a realização e manutenção da obra.