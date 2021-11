Área de Eventos de Feijó terá 500 m e custará R$7 milhões

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, assinaram na manhã desta quinta-feira, 11, um termo de convênio que autoriza o início do processo licitatório pela prefeitura para a construção da Área de Eventos que será situada no Parque Buritizal, centro de Feijó.

Na obra orçada em R$ 7 milhões, o governo do Estado se comprometeu com metade do valor, oriundo de recursos próprios, que serão transferidos para a prefeitura de Feijó e já estão alocados para o orçamento de 2022, ano em que a obra deve começar e já ser entregue.

O titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), Cirleudo Alencar, esteve presente na assinatura e destacou: “Isso dá uma celeridade no processo e dá uma agilidade na realização da obra, com o governo transferindo o recurso do Estado para a prefeitura e com Feijó tocando a obra e sendo essa grande parceira do governo”.

Concepção da Área de Eventos de Feijó .

A Área de Eventos de Feijó será um espaço amplo, com mais de 500 metros de extensão, contemplando palco, plataformas, estacionamento e quiosques para comportar a realização de todos os eventos da cidade, principalmente um dos mais importantes do calendário cultural do Acre, o Festival do Açaí.

“O governador Gladson Cameli está de parabéns. Feijó agradece de coração essa parceria e com certeza essa obra vai ficar marcada na história do nosso município”, declarou o prefeito Kiefer Cavalcante.