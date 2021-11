Assessoria de comunicação da PMAC –

A Polícia Militar do Acre (PMAC) dispõe agora de mais um canal de comunicação com a comunidade: a Rádio. O programa Rádio PMAC estreou nesta quarta-feira, 10, e será veiculado semanalmente às quartas-feiras, sempre às 12h10, na emissora de rádio Aldeia FM 96.9.

A iniciativa do Comando tem o intuito de garantir, agora também por este meio de comunicação, uma maior aproximação entre a Polícia Militar e a população. O programa, com duração de 50 minutos, contará com a divulgação de ocorrências de destaque, dicas de segurança, além de debates sobre temas da segurança pública e entrevistas.

A programação, comandada pela Assessoria de Comunicação da PMAC, conta com a apresentação do servidor civil da PM e radialista Paulo Diógenes, e colaboração dos policiais militares e jornalistas Sargento Jean Messias, Cabo David Landim e Cabo Wellington Mota.

No programa de estreia, o Comandante-geral da Corporação, coronel Paulo César Gomes concedeu entrevista e apresentou um balanço das ações da Polícia Militar realizadas ao longo de 2021.