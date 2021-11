Equipes do Fundo Estadual de Segurança Pública (FUNDESEG), juntamente com a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), realizaram, no último final de semana, na cidade de Rio Branco, fiscalização em estabelecimentos que realizam a compra e venda de metais, ferragens, recicláveis e congêneres, os conhecidos popularmente “sucatões”.

Nesta ação, 12 agentes de fiscalização, divididos em todas as regionais da capital, orientaram os responsáveis pelos locais visitados quanto aos procedimentos de segurança, registros de entrada e saída de metais de seus estabelecimentos e sobre a necessidade de continuarem licenciados junto à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).

Nos 16 pontos de vendas fiscalizados, seus proprietários também foram orientados a respeito do risco do cometimento do crime de receptação, que consiste no ato de receber produto de origem criminosa.