A 1ª Mostra de Música Popular Acreana “Encantos e Cantos da Floresta” está com inscrições abertas. Até dia 11, músicos e/ou bandas de todo o estado podem inscrever suas produções autorais ou interpretações para apresentar até 5 faixas. O prêmio de participação é de R$ 750 para os artistas selecionados.

O evento contempla duas regionais. No Purus, as apresentações ocorrem nos dias 19, 20 e 21 de novembro; e no Baixo Acre, serão nos dias 26, 27 e 28.

As inscrições podem ser realizadas no link: shorturl.at/pvxMW. Serão selecionados 24 músicos ou bandas. O idealizador da Mostra, Marcelo Pereira, conta que o evento vai fornecer toda a estrutura para que o artista possa se apresentar. “Caso ele precise de uma banda, nós vamos ter uma banda base que pode acompanhar o trabalho dele”, revela.

Marcelo também conta que não há restrições quanto ao estilo musical, já que a ideia é apresentar o trabalho dos artistas e fomentar o cenário musical acreano. A seleção dos participantes será feita pelos representantes do Conselho Municipal de Políticas Culturais, por meio da Câmara Temática de Música e do Conselho Estadual de Cultura.

A ideia do projeto se iniciou com diversas conversas entre alguns músicos, onde Marcelo sempre ouvia dizer que seria importante que houvesse um evento em que os artistas, novos ou não, pudessem mostrar o trabalho deles. “Então eu fui ouvindo todas essas conversas e escrevi esse projeto. Inscrevi ele para um edital do Banco da Amazônia e fiquei em segundo lugar, mas, infelizmente, só havia uma vaga para a região Norte. Então chegou a Lei Aldir Blanc, inscrevi e fomos contemplados”, relata.

Na regional do Purus, a Mostra vai ser realizada em Sena Madureira. Já na regional do Baixo Acre, o evento ocorre em Rio Branco.